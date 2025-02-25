Yıldıztabya’da İnşaat Sebebiyle Yol Çöktü

OLAYIN MEYDANA GELDİĞİ YER

Olay, Yıldıztabya Mahallesi Taşocağı Dikyol Sokak’ta gerçekleşti. Sokak üzerindeki bazı binalar, kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yeniden inşaat edilmek üzere tahliye edildi. Diğer binalarda hala oturan sakinler, evlerinde kalmaya devam etti.

İNŞAAT ÇALIŞMALARI SONUCU ÇÖKMELER VE ÇATLAKLAR

Belli bir süre önce mahallede inşaat faaliyetleri başladı. Devam eden bu çalışmalar nedeniyle sokakta çökme olayları gözlemlenirken, bazı binaların duvarlarında çatlaklar oluştu. Durumun ihbar edilmesinin ardından bölgeye intikal eden belediye ekipleri, yaptıkları incelemelerin neticesinde 4 binanın tahliye edilmesi yönünde karar alındı. Tahliye edilen binalarda yaşayanlar otellere nakledildi.

MAĞDUR VATANDAŞLARIN ŞİKAYETİ

Bölgedeki mağdurlardan biri olan Zeliha Şen, “Burası inşaattan kaynaklanan bir olay ve bizler hala onun mağdurlarıyız. Eyüp’te buna dahil oldu, Esentepe Mahallesi olarak. Bu süreçte bizim daha davalarımız sürerken, valiliğin akşam konuşup, onaylayıp, bugün onayı geçirdikleri olayı yaşıyoruz şu an.” diyerek durumu aktardı.