Yılın İkinci Enflasyon Raporu Açıklanıyor

ENFLASYON RAPORU SUNUMU VE BEKLENTİLER

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, ‘Enflasyon Raporu 2025-II’ sunumunu gerçekleştiriyor. Yılın ilk enflasyon sunumunda yıl sonu beklenti yükseltilmişti. Karahan, yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 21’den yüzde 24’e çıkarıldığını belirtirken, 2026 yılı için enflasyon tahminini yüzde 12 olarak tutuyor. 2027 yılı için ise ilk kez yüzde 8 seviyesinde bir tahmin açıkladı. Soru-cevap bölümünde, “Otopilotta değiliz. Veri odaklı gidiyoruz. Belli bir alan var ama ihtiyatlı olmak önemli” ifadesini kullandı.

KÜRESEL RİSKLERİN ARTISI

Karahan, sıkı para politikalarının sonuçlarını kademeli bir şekilde almaya devam ettiklerini söylerken, dezenflasyon sürecinin kesintisiz sürdüğünü aktardı. Önümüzdeki dönemde de para politikalarındaki kararlılığı koruyacaklarını vurguladı. Ayrıca, küresel ticaret politikalarına dair belirsizliklerin arttığını, küresel büyüme üzerinde aşağı yönlü risklerin oluştuğunu ve enflasyonun ülkelere göre değişiklik gösterdiğini belirtti. Tarife adımlarının enflasyon beklentilerini biraz yükselttiği ifade edildi.

Sanayi ve hizmet üretimi ilk çeyrekte artarken, anket bazlı göstergelerin sanayide daha zayıf bir durumu gösterdiği gözlemleniyor. İşgücü piyasasında manşet işsizlik oranının ima ettiğinden daha az sıkı durumda olduğu bilgisi paylaşıldı. İlk çeyrekteki yurt içi talep ivme kaybetse de öngörülerin üzerinde kaldı. Talep koşullarının enflasyonu düşürücü etkisi ise azalmış durumda.

ENFLASYONDA DÜŞÜŞ DEVAM EDİYOR

Talep koşullarının yılın ikinci çeyreğinden itibaren dezenflasyonist patikayla daha uyumlu hareket edeceği öngörülüyor. İlk çeyrekteki talep koşullarındaki gelişmelerin dezenflasyon sürecini olumsuz etkilemesi durumunda gerekli önlemlerin alınacağı vurgulandı. Ayrıca, son alınan verilerin ana eğilimi yatay seyrettiğini ve enflasyonun öngörülen tahmin aralığının altında gerçekleştiğini belirtildi.

MEVZUAT ENFLASYON BEKLENTİLERİ

Mayıs ayı öncü verileri enflasyonda nisan ayına göre daha düşük bir seyir gösteriyor. Eğitim ve kira kalemlerinin hizmet enflasyon grubunu yükseltme eğilimi gözlemlenirken, mevcut verilerin kur etkisinin geçmişe göre daha sınırlı olduğunu ima ediyor. Zirai don olayının işlenmemiş gıda fiyatları üzerindeki yukarı yönlü riskleri artırdığı kaydedildi. Nisan ayında enflasyon beklentilerindeki iyileşmenin duraksadığı ifade edildi.

SIKI PARA POLİTİKASI UYGULAMALARI

Enflasyon beklentilerinin görünümünün, para politikasındaki sıkı duruşu korumayı gerektirdiği belirtiliyor. Proaktif adımların sıkı para politikası duruşunu desteklediği vurgulandı. Finansal piyasalardaki gelişmelerin enflasyon görünümü açısından risklerinin değerlendirildiği aktarıldı. TL varlıklarına yönelik çıkışların para piyasası fonları kadar kaynağında olduğu ifade edildi.

FİNANSAL KOŞULLARDA DEVAM EDEN SIKILIK

Fiyat artışlarının mevduat ve kredi fiyatlamalarına yansıdığı gözlemlenirken, mayıs ayının ilk yarısındaki verilere göre bireysel kredilerde yeniden yavaşlama olduğu kaydedildi. Ticari kredi artışı büyüme sınırlarıyla uyumlu dalgalanma gösteriyor. KKM bakiyesindeki azalış sürerken, portföy tercihlerinde dövize yönelimin sınırlı olduğu bilgisi paylaşıldı. Sıkı para politikası duruşunun rezervleri desteklediği ve bu yönde devam edeceği ifade edildi.