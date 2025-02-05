Yılın İlk Kuzuları Elazığ’da Doğdu

KOYUNLARDA KUZULAMA DÖNEMİ BAŞLADI

Elazığ’da koyunların kuzulama döneminin başlamasıyla birlikte yeni yılın ilk kuzuları da doğmaya başladı. Ocak ayıyla birlikte koyunların kuzulama süreci etkili bir şekilde sürerken, besicilerde güzel bir telaş gözlemleniyor. Besiciler, emeklerinin karşılığını almaya başladıkları bu dönemde kuzulara adeta bir bebek gibi yakın ilgi gösteriyor. Bazı koyunlar ilk defa kuzularken yavrularına alışmakta zorlanabiliyor. Bu durumda üreticiler devreye giriyor. Belirli bir büyüklüğe ulaşan kuzular, annelerinden ayrılıyor.

BESİCİLERİN GÖSTERDİĞİ ÇABA

1 Şubat’ta doğumların başladığını vurgulayan Mahmut Çağdak, “Doğumlar 15-20 gün sürüyor. Bunlar 2025’in ilk kuzuları. Tüm çabamız bunlar içindir. Bir yıl boyunca bunlar için çalışıyoruz.” ifadelerini kullanıyor. Ayrıca bölgedeki ciddi şap hastalığına da dikkat çekerek, “Allah kimsenin emeğini boşa çıkarmasın. Ailecek yapıyoruz ve zor bir meslek. Biz de bu mesleği son yapanlardanız. Bizden sonrası olur mu olmaz mı belli değil. Çünkü artık herkes şehre göç etmeye başladı. Köylerde kimse kalmadı.” şeklinde konuşuyor. Besiciler, doğumlarda gece gözlem yaparak karşılaştıkları sorunlarla başa çıkmaya çalışıyor.

KUZULARA GÖSTERİLEN İLGİ

Çeşitli sorunların yaşandığı doğumlar sırasında “Boğulan ve doğamayan oluyor. Tüm çabamız ve emeğimiz bu 15 gün içindir.” diyen Çağdak, bazı kuzuları biberonla beslediklerini belirtiyor. Doğum sırasında acı çektikleri ve kalsiyum eksikliklerinden ötürü bazı annelerin yavrularını hatırlayamayabildiğini ifade eden Çağdak, bu durumun büyük zorluklar yarattığını söyleyerek, “Genelde de bu ilk doğum yapan hayvanlarda oluyor.” açıklamasında bulunuyor.

KUZULARIN TAKİBİ VE BAKIMI

300 koyunu bulunduğunu aktaran Çağdak, “Fire vermezsek 300 kuzu bekliyoruz. Bir kuzu eksi derecelerde doğduğu zaman 2 saat içerisinde annesini emmese üşüyor. Üşüyen kuzu da kendini toparlayamıyor. Eskiden kışlar ağır geçtiği için bazılarını soba önlerinde bir gün tutardık. Şu anda havalar sıcak gittiği için öyle bir sorunla karşılaşmıyoruz.” diyerek kuzuların takibinin önemli olduğunu vurguluyor. Doğumlar bittikten 20 gün sonra kuzuların birbirinden ayrıldığını, 15 Nisan’a kadar emzirme sürecinin devam ettiğini ve ardından kuzuların sütten kesilerek sağımlara geçildiğini ifade ediyor.