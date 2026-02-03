Yıllık Enflasyon Değişimi 21 Aydır Devam Ediyor

yillik-enflasyon-degisimi-21-aydir-devam-ediyor

Türkiye İstatistik Kurumu, ocak ayı enflasyon verilerini paylaştı. Ocak ayındaki enflasyon, aylık bazda yüzde 4,84 ve yıllık bazda yüzde 30,65 olarak kaydedildi. Verinin duyurulmasının ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada enflasyon verisinin arka planına değindi: “Ocak ayı enflasyon gerçekleşmesinde, olumsuz hava koşullarının etkisiyle uzun dönem ortalamasının oldukça üzerinde artan gıda fiyatları ile dönemsel unsurlar belirleyici oldu.”

YILLIK ENFLASYONDAKİ DÜŞÜŞ SÜREKLİLİK GÖSTERİYOR

Aylık enflasyon, piyasa tahminlerinin üzerinde gerçekleşirken yıllık enflasyon ise yüzde 30,7 seviyesine geriledi. Yıllık bazda hizmet enflasyonundaki düşüş 21 aydır kesintisiz devam ederken, temel mal enflasyonu yüzde 17,4 ile ılımlı bir seyre sahip. Yıllık kiralanan gayrimenkul enflasyonu, önceki yılın aynı dönemine kıyasla 44 puan azalma gösterdi. Ocak ayına özgü etkenlerin, enflasyonun temel eğilim üzerindeki etkisinin sınırlı kalacağını öngörüyoruz.

DEZENFLASYON POLİTİKALARIMIZ SÜRECEK

Arz yönlü tedbirlerle desteklenen dezenflasyon stratejilerimiz kararlılıkla devam etmekte. Bu süreçte, enflasyonun ana eğiliminin gerilemesini ve fiyat davranışlarındaki katılıkların azalmasını bekliyoruz.

