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Spor

Yılmaz: Anadolu Takımlarına Haksızlık Yapılıyor

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MAÇ SONRASI AÇIKLAMALAR

Yılmaz, maçın bitiminde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Galatasaray’a karşı iyi bir mücadele sergilediklerini ifade ediyor. Futbolda galibiyetlerin ve mağlubiyetlerin kaçınılmaz olduğunu hatırlatan Yılmaz, “Galatasaray’a gibi bir takıma karşı çok iyi oynadığımız inanıyorum. Bu futbol, yeneriz de yeniliriz de. Ama bazı şeyler ister istemez insanların canını sıkıyor” diyor.

ANADOLU KULÜPLERİNİN DURUMU

Yılmaz, “İki büyük kendi arasında oynasın, aslında biz Anadolu kulüplerine yazık ediliyor diye düşünüyorum” şeklinde bir görüş de sunuyor. Bunun yanı sıra, her iki takımı da tebrik ettiğini belirtiyor ve takımının ortaya koyduğu güzel futbol konusunda inanç beslediğini dile getiriyor.

HAKEM KONUŞMALARI VE TEŞEKKÜRLER

Yılmaz, “Her zaman hakem konuşmaktan usandık. Hak yiyen bu vebali yarın, öbür gün diğer tarafta vereceğine inanıyorum” diyerek hakem kararlarının sık sık tartışıldığına dikkat çekiyor. Son olarak, “Anadolu kulübü olarak elimizden geleni yaptık. Taraftarımıza, oyuncularıma, yönetime ve teknik heyete teşekkür ediyorum” diye ekliyor.

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