Yılmaz, Enflasyonda Yüzde 30 Bekliyor

ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Ekonomi alanındaki gelişmeler devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 14. Geleneksel Büyükelçilikler Resepsiyonu’nda önemli bilgiler paylaştı. Yılmaz, Türkiye’nin uzun zamandır tartışılan ‘orta gelir tuzağı’ndan çıkış yollarına değinerek, bu yıl ilk kez yüksek gelirli ülkeler arasına geçiş için somut adımlar atıldığını belirtti. Ancak bu durumun yalnızca sayısal bir değişim olmadığını vurgulayan Yılmaz, “Bu aynı zamanda Türkiye’nin niteliksel bir dönüşüm sürecine girdiğini de gösteriyor. Hedefimiz, yüksek gelirli ülke konumunu kalıcı hale getirmek” dedi.

ENFLASYON BEKLENTİLERİ

Yılmaz, hayat pahalılığıyla etkin bir mücadele sürdürdüklerini belirterek, “Bir taraftan makul düzeyde büyümeyi devam ettiriyoruz, diğer taraftan dezenflasyon sürecini gerçekleştiriyoruz” ifadelerini kullandı. 2023 yılında enflasyonun yüzde 65 seviyelerinde gerçekleştiğini hatırlatan Yılmaz, 2024 sonunda bu oranın yüzde 44’e gerilemesini beklediklerini dile getirdi. Haziran 2024 itibarıyla sürekli bir düşüş yaşandığını ve yıllık bazda 42,5 puanlık bir gerileme sağlandığını aktaran Yılmaz, “2025 yılı sonunda enflasyonun yüzde 30’un altına düşmesini bekliyoruz” diye konuştu.

BÜYÜME HEDEFİ

Yılmaz, Türkiye ekonomisinin küresel ve bölgesel zorluklara rağmen dirençli yapısını koruduğunu ifade etti. 2024’te ekonominin yüzde 3,3 büyüdüğünü, 2025’in ilk yarısında ise yüzde 3,6 büyüme göstereceğini belirtti. Yıl sonu için de yüzde 3,3 büyüme öngördüklerini ifade eden Yılmaz, “Dünya genelinde büyüme tahminlerinin aşağı yönlü revize edildiği, ticaret hacminin daraldığı bir dönemde Türkiye’nin yakaladığı büyüme oranı oldukça makul ve dezenflasyon politikalarımızla tutarlıdır” şeklinde konuştu.