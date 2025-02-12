Yılmaz Erdoğan, Tiyatroya Başlama Hikayesini Anlattı

YILMAZ ERDOĞAN’IN TİYATRO SERÜVENİ

Yılmaz Erdoğan, Sine Çakır ve Rıdvan Dilmen’in sunduğu ‘Hayatın Not Defteri’ programında yer aldı. Erdoğan, tiyatro yolculuğuna nasıl başladığını şu sözlerle aktarıyor: “Futbolu bırakıp sanatla ilgilenmeye başlayınca üzülmüştüm. Çünkü aslında İstanbul’a geldiğimde futbol hayatım devam ediyordu. DSİ Spor ile de idmanlara çıkmaya başlamıştım. O ara ‘Nöbetçi Tiyatro’ oyuncu ilanını gördüm. Tiyatro başlayınca da hepsine gitmek için otobüs biletim bile yoktu.”

İSTANBUL’A GELİŞİNİN NEDENİ

Aslında İstanbul’a inşaat mühendisliği okumak için gelen Erdoğan, tiyatro tutkusunu bu süreçte keşfetti. “Tiyatro için inşaat mühendisliğini bıraktığım için babam bana kızmıştı. Tiyatroya karşı değildi, okulu bırakmama kızmıştı.” sözleriyle ailesinin tutumunu ifade ediyor.

BABASIYLA OLAN İLİŞKİSİ

Erdoğan, “İnsanın ilk mücadelesi babasıyla. İlk ona göstermek istiyorsun kendini.” diyerek, babasıyla olan ilişkisini ve onun takdirini kazanma arzusunu vurguluyor. “’Sen Hiç Ateş Böceği Gördün Mü?’ oyununa kadar babam, beni hiç övmedi.” cümlesiyle babasının destekleyici rolünü ifade ediyor.