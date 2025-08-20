Yılmaz: İşsizlik OVP’ye Göre Olumlu

Cevdet Yılmaz işsizlik verilerini değerlendirdi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, işsizlik verilerini analiz ederek, görünümün Orta Vadeli Program’da öngörülenden daha iyi olduğunu belirtti. Yılmaz, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı son on çeyrektir tek haneli seviyesini korumuş ve 2025 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 8,6 olarak gerçekleşmiştir. Bu oran, OVP’de öngördüğümüzden daha olumlu bir seyir izlemektedir” dedi.

İstihdam artışına vurgu

Yılmaz, gençler ve kadınlardaki istihdam artışının, kapsayıcı büyümenin en belirgin göstergelerinden biri olduğuna dikkat çekti ve şu ifadeleri kullandı: “Buradaki gelişmeleri de hem istihdam ve üretim politikalarımız açısından hem de nüfus politikalarımız açısından takip ediyoruz.” 2025’in ikinci çeyreğine ait mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre; gençlerin işgücüne katılım oranının, geçen yılın aynı dönemine göre 1,1 puan yükseldiğini belirten Yılmaz, işsizlik oranının 0,4 puan gerilemesi ve genç istihdamının artmasının sevindirici bir gelişme olduğunu kaydetti.

Kalıcı istihdam politikasına vurgu

Yılmaz, istikrarlı ve dengeli büyüme anlayışıyla istihdam artışını kalıcı hale getirmek için politikaları kararlılıkla sürdüreceklerini açıkladı. Toplumun tüm kesimlerini kapsayan kalkınma odaklı politikalarla bir yandan enflasyonu düşürmeyi, diğer yandan güçlü bir büyüme ortamı oluşturarak sosyal refahı kalıcı olarak artırmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.