Yılmaz: KOP İçin 350 Milyar Lira Öngörüyoruz

KONYA OVASI PROJESİNE YENİ YATIRIMLAR

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Konya Ovası Projesi (KOP) Eylem Planı hakkında yaptığı açıklamada, “2024-2028 dönemi için Eylem Planı kapsamında 166 projeye 350 milyar lira civarında kaynak öngörüyoruz” dedi. Yılmaz, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ve Mustafa Elitaş ile birlikte bugün Konya’ya ziyaret gerçekleştirdi. Yılmaz ve beraberindeki bakanlar, kentte farklı temalarda buluştu. Cevdet Yılmaz, Konya Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret ettikten sonra Alaaddin Camisi’nde cuma namazı kıldı. Yılmaz, namaz sonrası Selçuklu Sultanları Türbesi’nde temsili asker nöbet değişimini izledi.

TOPLUMSAL HEDEFLER GÜÇLENİYOR

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Selçuklu Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen KOP Eylem Planı Bilgilendirme ve İstişare Toplantısı’na katıldı. Yılmaz, toplantıda şu açıklamaları yaptı: “Konya Ovası Projesi ya da GAP gibi büyük yatırımlar, bölgenin potansiyelini harekete geçirmekte, tarım ve su yönetiminde yeni bir seviye yakalamayı sağlıyor. Bölgesel katılım, bizim için yalnızca ekonomik bir hedef değil, aynı zamanda sosyal adaletin sağlanması ve sosyal reformun tüm kesimlere yayılması konusunda da son derecede önemlidir. KOP Bölgesi’ne yapılan yatırımlar, bölgenin ekonomik ve sosyal kalkınmasını hızlandırmış durumda.” Yılmaz, KOP Bölgesi için belirlenen yatırım miktarının 350 milyar lira olduğunu belirterek, “Bu rakam yalnızca Eylem Planımız çerçevesinde ele aldığımız projelerin tutarı ve bölgemize önemli bir ivme katacak” ifadelerini kullandı.

YENİ PROJELER VE HEDEFLER

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ise “Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejimizle uyumlu olarak KOP Bölgesi’ne yeni bir ivme kazandıracak projeleri içeriyor. Su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımına katkı sağlayacak ve kırsal kalkınmayı hızlandıracak planımızda 4 öncelikli dönüşüm programı oluşturduk. Bunlardan ilki, 39,4 milyar lira bütçe ile gerçekleştireceğimiz Su Kaynaklarının Etkin Yönetimi Programı. Bu program ile KOP Bölgesi’ndeki su kaynaklarının verimli kullanımını ve sulu tarım alanlarının artırılmasını hedefliyoruz. 2028’de sulanan alanı 1 milyon 676 bin 275 hektara çıkarmayı, rehabilite edeceğimiz alanı ise 883 bin hektara ulaştırmayı amaçlıyoruz. Tarımda Verimlilik Artışı Programı ile 6 milyar lira bütçe öngörerek, 1 milyon 647 bin hektar alanda arazi toplulaştırması yapmayı hedefliyoruz. Tarımsal ve Tarıma Dayalı Sanayinin Güçlendirilmesi Programı ile KOP Bölgesi’nde tarım ve sanayi entegrasyonunu güçlendirerek katma değerli üretimi artırmayı amaçlıyoruz” şeklinde konuştu. (DHA)