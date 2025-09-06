“Yılmaz Kunt’a Hırsızlık Olayı Yaşandı!”

EVİN SOYULMASI OLAYI

Oyuncu Yılmaz Kunt’un evine yönelik hırsızlık olayı meydana geldi. Kunt, durumu polis ekiplerine bildirerek evindeki soyulma olayını şikayet etti. Kunt, bir tanıdığının aracılığıyla temizlik işleri için B.R. isimli yabancı uyruklu bir kadınla anlaştığını ve kendisini 1 aylık deneme sürecine aldığını ifade etti.

DEĞERLİ EŞYALAR KAYBOLDU

Ünlü oyuncu, yatak odasında muhafaza ettiği yaklaşık 500 bin TL değerindeki Rolex marka saat ile çekmecesinde bulunan 20 bin TL’nin kaybolduğunu aktardı. Kunt, olayla ilgili B.R. isimli kadının sorumlu olduğunu belirterek, kendisinden şikayetçi olduğunu duyurdu.

POLİS EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ

Kunt’un iddialarına göre B.R., yüz yüze yapılan görüşmede çekmeceleri temizlik amacıyla açtığını bildirdi. Ancak paraların bir kısmında bandrol olmaması ile ilgili yaptığı açıklamalar şüpheleri artırdı. Ekran Haber’in aktardığına göre, B.R.’nin evden ayrıldığı ve bir daha kendisine ulaşılamadığı bilgisi yer aldı. Olayın ardından Yılmaz Kunt’un şikayeti üzerine polis ekipleri B.R. isimli şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürmeye başladı.