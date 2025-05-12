Yılmaz Özdil’e Soruşturma Açıldı

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NDAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Yılmaz Özdil hakkında önemli bir açıklama yaptı. Başsavcılık, “Yılmaz Özdil hakkında kullanmış olduğu sosyal medya hesabından Türkiye Cumhuriyeti devletini hedef alan, aşağılayıcı nitelikteki paylaşımı nedeniyle TCK md.301 uyarınca re’sen soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyunun bilgisine duyurulur.” ifadesine yer verdi.

ÖZDİL’İN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI

SÖZCÜ Gazetesi yazarı ve SÖZCÜ TV Programcısı olan Yılmaz Özdil, sosyal medya üzerinden “Türkiye Cumhuriyeti Devleti şu an itibarıyla devlet olma özelliğini yitirmiş durumda” şeklinde bir paylaşım yaptı. Bu paylaşım, başsavcılık tarafından dikkate alındı ve gerekli adımlar atıldı.