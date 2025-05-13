Yılmaz Özdil’e Soruşturma Açıldı

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NDAN DUYURU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, “Yılmaz Özdil hakkında kullanmış olduğu sosyal medya hesabından Türkiye Cumhuriyeti devletini hedef alan, aşağılayıcı nitelikteki paylaşımı nedeniyle TCK md.301 uyarınca re’sen soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyunun bilgisine duyurulur.” ifadeleri yer aldı.

YILMAZ ÖZDİL’İN PAYLAŞIMI

SÖZCÜ Gazetesi yazarı ve SÖZCÜ TV Programcısı Yılmaz Özdil, sosyal medya platformunda “Türkiye Cumhuriyeti Devleti şu an itibarıyla devlet olma özelliğini yitirmiş durumda” paylaşımını yapmıştı. İşte Yılmaz Özdil’in yaptığı o paylaşım;