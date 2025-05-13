Gündem

Yılmaz Özdil’e Soruşturma Açıldı

yilmaz-ozdil-e-sorusturma-acildi

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NDAN DUYURU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, “Yılmaz Özdil hakkında kullanmış olduğu sosyal medya hesabından Türkiye Cumhuriyeti devletini hedef alan, aşağılayıcı nitelikteki paylaşımı nedeniyle TCK md.301 uyarınca re’sen soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyunun bilgisine duyurulur.” ifadeleri yer aldı.

YILMAZ ÖZDİL’İN PAYLAŞIMI

SÖZCÜ Gazetesi yazarı ve SÖZCÜ TV Programcısı Yılmaz Özdil, sosyal medya platformunda “Türkiye Cumhuriyeti Devleti şu an itibarıyla devlet olma özelliğini yitirmiş durumda” paylaşımını yapmıştı. İşte Yılmaz Özdil’in yaptığı o paylaşım;

ÖNEMLİ

Gündem

Metrobüs Kazasında 1 Kişi Öldü

İstanbul Beylikdüzü'ndeki metrobüs kazasında bir kişi hayatını kaybederken, 57 kişi yaralandı. Olayla ilgili gözaltına alınan şoför tutuklandı.
Gündem

Abd İle Çin Arasında Vergi İndirimi

ABD ile Çin'in gümrük tarifelerini geçici olarak indirme kararı, dünya piyasalarında dalgalanmaya yol açtı. ABD borsalarında ciddi artış yaşanırken, altın fiyatları düştü.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.