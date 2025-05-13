Yılmaz Özdil’e Soruşturma Açıldı

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI AÇIKLAMASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Yılmaz Özdil hakkında bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, “Yılmaz Özdil hakkında kullanmış olduğu sosyal medya hesabından Türkiye Cumhuriyeti devletini hedef alan, aşağılayıcı nitelikteki paylaşımı nedeniyle TCK md.301 uyarınca re’sen soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyunun bilgisine duyurulur.” ifadelerine yer verildi.

YILMAZ ÖZDİL’İN PAYLAŞIMI

SÖZCÜ Gazetesi yazarı ve SÖZCÜ TV Programcısı Yılmaz Özdil, sosyal medya üzerinden “Türkiye Cumhuriyeti Devleti şu an itibarıyla devlet olma özelliğini yitirmiş durumda” şeklinde bir paylaşım yaptı. Yapılan bu paylaşım, başsavcılık tarafından incelenmeye alındı.