Yılmaz Özdil Hakkında Soruşturma Başlatıldı

YILMAZ ÖZDİL İLE İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yılmaz Özdil hakkında, sosyal medya üzerinden “Türkiye Cumhuriyeti devletini hedef alan veya aşağılayıcı paylaşımı” nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re’sen soruşturma başlatıldı. Özdil, sosyal medyada “Türkiye Cumhuriyeti devleti şu an itibarıyla devlet olma özelliğini yitirmiş durumda” ifadelerine yer verdi.

GÖZALTI VE TUTUKLAMA DURUMU

Yılmaz Özdil hakkında henüz bir gözaltı ya da tutuklama kararı bulunmuyor. Olay ile ilgili gelişmeler takip ediliyor.