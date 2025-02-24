Yılmaz Ulusoy’un Vefatı ve Tesadüfler

YILMAZ ULUSOY’UN VEFA TI

Ulusoy Denizcilik A.Ş. ortaklarından ve Yılmaz Ulusoy Holding Yönetim Kurulu Başkanı olan Yılmaz Ulusoy, uzun bir süre pıhtı atması nedeniyle tedavi gördüğü hastalığa yenik düşerek 23 Şubat’ta hayatını kaybetti. Cenazesi, bugün Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde kılınacak öğlen namazının ardından Ulus Mezarlığı’na defnedilecek. Merhum iş insanı Yılmaz Ulusoy’un vefatı, iş dünyasında derin bir üzüntü yarattı. Ailesi, sevenleri ve iş dünyasının önemli isimlerinin cenaze törenine katılması bekleniyor.

SAFFET ULUSOY’UN YIL DÖNÜMÜ

Yılmaz Ulusoy’un vefat tarihi olan 23 Şubat, ağabeyi ve lojistik alanında öncü kabul edilen Saffet Ulusoy’un da ölüm yıl dönümü olarak dikkat çekiyor. Saffet Ulusoy, Türkiye’de Ro-Ro taşımacılığının gelişimine büyük katkı sağlamış önemli bir isim olarak biliniyor. Yılmaz Ulusoy, 1941 yılında Trabzon’un Of ilçesinde dünyaya geldi ve iş hayatına Ulusoy Holding’de başladı. 2008 yılında bu görevden ayrılarak kendi şirketini kurarak Yılmaz Ulusoy Holding’i oluşturdu.

İŞ DÜNYASINDAKİ ROLLERİ

Aynı zamanda İstanbul Ticaret Odası (İTO), İstanbul Sanayi Odası (İSO), Deniz Ticaret Odası (DTO) Meclis Üyelikleri ve TÜSİAD gibi birçok önemli görevde bulundu. Yılmaz Ulusoy, sadece ticaret hayatında değil, spor camiasında da aktif bir role sahipti. 1968-1971 yılları arasında Samsunspor Kulübü’nün başkanlığını yaparak Türk sporuna önemli katkılar sundu. Başarılı kariyeri boyunca aldığı birçok ödülden biri de, son olarak 18. Ekovitrin Yılın Starları Ödül Töreni’nde “İş Dünyası Onur Ödülü” oldu.

AİLESİ VE ÇOCUKLARI

Serap Ulusoy ile evli olan Yılmaz Ulusoy, üç çocuk ve beş torun sahibiydi. İş hayatındaki başarısı ve sosyal sorumlulukları ile hatırlanacak olan Yılmaz Ulusoy’un kaybı, iş dünyasında büyük bir boşluk oluşturdu.