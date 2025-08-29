“Yılmaz Vural’dan Ali Koç’a Selam”

TEKNİK DİREKTÖR MOURINHO İLE YOL AYRILIĞI

Fenerbahçe, 2024-2025 sezonu itibarıyla teknik direktörlük görevini yürüten Jose Mourinho ile yollarını ayırdı. Bu gelişmenin ardından, Yılmaz Vural’dan başkan Ali Koç’a yönelik bir mesaj geldi. Uzun yıllar boyunca Fenerbahçe’yi çalıştırma arzusunu dile getiren 72 yaşındaki deneyimli teknik adam, sosyal medya aracılığıyla bir paylaşım yaptı.

YILMAZ VURAL’DAN ALİ KOÇ’A SELAM

Yılmaz Vural, telefonla konuşurken çekilen bir fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaştı ve “Ali Beeeyy, merhaba.!” notunu iletti. Bu paylaşım, kısa süre içerisinde binlerce beğeni topladı.