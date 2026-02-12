Yılmaz Vural’dan Transfer Açıklaması ve Eleştiriler

Türk futbolunun tanınmış isimlerinden biri olan 73 yaşındaki teknik direktör Yılmaz Vural, son dönemde ilgi çeken bir transfer teklifine maruz kaldığını duyurdu. Radyospor’da gerçekleştirdiği açıklamalarda, Türk futbolu hakkında dikkat çekici görüşler paylaştı.

700 ANTRÖNÖRDEN NASIL BİR HOCA BULUNAMIYOR?

A Milli Futbol Takımı’nın yabancı teknik adam tercihine ve antrenör eğitimine dair eleştirilerde bulunan Vural, “UEFA Pro Lisanslı 700 civarında antrenör var. Bu kadar insan arasında Türkiye, kendi milli takımını yönetecek bir hoca bulamıyor. Federasyonumuza şunu sormamız gerekmiyor mu? Bu hocaları ben mi yetiştiriyorum? Yetiştiremiyorsan bu senin suçun.” şeklinde konuştu.

TEKNİK DİREKTÖR SEÇİMİNE SERT ELEŞTİRİ

Kulüp takım teknik direktör seçimleriyle ilgili sert eleştiriler yönelten deneyimli hoca, “Bir antrenör az para istedi diye o mu alınır? Armut mu alıyorsun kardeşim? İşimize gelince milliyetçiyiz, işimize gelince en iyi inanan biziz ama bu ülkede kul hakkından başka hiçbir şey yenmiyor!” ifadelerini kullandı.

SUUDİ ARABİSTAN İLE GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

Suudi Arabistan’dan bir takımla transfer görüşmesi gerçekleştirdiğini belirten Yılmaz Vural, “En son bir Suudi Arabistan Ligi’nden bir takımla görüşmemiz oldu. Görüşmelerimiz devam ediyor. Teklifin detaylarını çok fazla açıklamam doğru olmaz çünkü rica ettiler. Teklif neticesinde sıcak bakıyorlar, bizi biliyorlar. Yani olma olasılığı var.” dedi.