YKS Başvuru Ücretlerine Yüzde 50 Zam!

ÖSYM YKS BAŞVURULARINI ALMAYA BAŞLADI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 21-22 Haziran 2025 tarihlerinde yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için başvuru almaya başladı. Adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri ve ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden online olarak gerçekleştirebiliyor. Başvurular için son tarih 3 Mart 2025 olarak belirlendi.

GEÇ BAŞVURU İMKANI VE ÜCRETLER

Başvuru süresini kaçıran adaylar için 11-13 Mart tarihleri arasında geç başvuru imkanı sunuluyor. Ancak bu işlem için başvuru yapan adaylar, normal ücretin yüzde 50 fazlasını ödemek zorunda kalacak. Bu yıl sınav ücretlerine gelen zam ise, birçok oturuma katılmayı planlayan adaylar için büyük bir mali yük oluşturuyor. Herhangi bir ek oturuma katılmak isteyen adaylar, oturum başına 450 TL ek ücret ödemesi gerekiyor.

ÖRNEK ÜCRET FARKLILIKLARI

3 Mart 2025 tarihine kadar başvuru yapmayan adaylar, geç başvuru süresi olan 11-13 Mart’ta başvuru yapabilir. Bu durumda, sınav ücretlerini yüzde 50 zamla ödeyecekler. Örneğin, sadece TYT oturumuna katılmak isteyen bir aday, 450 TL yerine 675 TL ödemek zorunda kalacak.