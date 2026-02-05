YKS Başvuruları Yarın Başlıyor Adaylar Müjdeyi Bekliyor

Lise mezunları için kritik bir dönem başlıyor. Gençler, gelecekteki kariyerlerini şekillendirecek olan üniversite sınavı başvurularını gerçekleştirmek için geri sayımda.

YKS BAŞVURULARI YARIN BAŞLIYOR

Üniversite hedefi olan milyonlarca öğrenci için Yükseköğretim Kurumları Sınavı başvuruları yarın itibarıyla alınmaya başlanıyor. Adaylar, başvurularını 2 Mart tarihine kadar, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM’nin internet sitesi veya mobil uygulaması aracılığıyla gerçekleştirebiliyor.

SINAV 20 VE 21 HAZİRAN’DA YAPILACAK

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi, 20 Haziran Cumartesi günü yapılacakken, Alan ve Yabancı Dil Yeterlilik Testleri ise 21 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek. Sınav sonuçları ise 22 Temmuz’da duyurulacak.