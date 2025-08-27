YKS Birincileri Bölüm Seçmedi: Mühendislik Tercih Edildi

YKS SONUÇLARI VE BİRİNCİLERİN YERLEŞTİĞİ KURUMLAR

YKS maratonu sona ererken, birincilerin hangi kurumlara yerleştiği netleşti. Yükseköğretim Kurulu’ndan (YÖK) yapılan açıklamada, TYT ve AYT sayısal puan türünde birinci olan Nizip Fen Lisesi mezunu Ahmet Eren Özyurtseven, Koç Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünü burslu olarak kazandı. AYT sözel ve eşit ağırlık puan türlerinde birinci olan Özel Tan Fen Lisesi mezunu Muhammed İsmail Kuşat, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne yerleşti.

YABANCI DİLLERDE BİRİNCİ OLANLAR

YDT İngilizce birincisi Özel İzmir Bahçeşehir Koleji Ellinci Yıl Fen ve Teknoloji Lisesi mezunu Mehmet Sarak, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümüne kabul edildi. YDT Fransızca birincisi Galatasaray Lisesi mezunu Arda Eren Kartal, Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları’na burslu olarak girdi. YDT Arapça birincisi TOFAŞ Fen Lisesi mezunu Abdulvahap Burro, İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünü kazandı. YDT Rusça birincisi Haydarpaşa Lisesi mezunu Ediz Doğan Karakoç ise Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümüne yerleşti.

GEÇEN YILKI YERLEŞME DAĞILIMI

Geçen yılki YKS birincilerinden 4’ü mühendislik, 2’si iktisat, kalanlar işletme, ekonomi ve tıp bölümlerine yerleşmişti. 2023’te YKS birincileri arasında 3 tıp, 2 mühendislik, diğerleri ise hukuk, ekonomi, psikoloji ve ilahiyat bölümlerini seçti. 2022 yılı birincilerinden 2’si mühendislik, 2’si tıp, 2’si hukuk, kalanlar iktisat, psikoloji ve ilahiyat bölümlerini tercih etti. 2021 yılı birincileri arasında 2 tıp, 2 mühendislik, diğerleri hukuk, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, işletme ve psikoloji bölümlerini kazandı.

EK YERLEŞTİRME SÜRECİ ÖNEMİ

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, tercih sürecinin ardından 1-5 Eylül tarihlerinde kayıt sürecinin gerçekleşeceğini belirtti. “Bir programa yerleşme başarısı gösteren bütün adaylarımızı, kayıtlarını yaptırarak üniversite yaşamının sunduğu imkanlardan faydalanmaya davet ediyorum.” dedi. Özvar, üniversite hayatının diplomanın yanı sıra gençlere kültürel, sanatsal, sportif ve sosyal anlamda benzersiz ufuklar açan bir deneyim sunduğunu ifade ederek, rekabetçi bir süreç sonunda elde edilen fırsatın mutlaka değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizdi. Özvar, herhangi bir programa yerleşemeyen adayların ek yerleştirme sürecini dikkatle takip etmeleri gerektiğini ve bu adayların az sayıdaki boş kontenjanlar için yeniden tercih yapma şanslarının olacağını kaydetti.