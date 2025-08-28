YKS’de Baraj Kaldı, 179 Aday!

BARAJ PUANI KALDIRILDIKTAN SONRAKİ DURUM

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) baraj puanı uygulamasının 2022 yılında kaldırılmasının ardından, sıfır ya da eksi netle üniversiteye yerleşen adayların sayısı her geçen yıl artış gösteriyor. 2023 yılında 107, 2024 yılında 203 olan bu sayı, 2025’te 179’a ulaştı. Bu durum, öğrencilerin sınav performanslarındaki değişimi ve baraj puanının kaldırılmasının etkilerini gözler önüne seriyor.

ÜNİVERSİTEYE YERLEŞEN PROGRAMLAR

Bu eksi netle üniversitelere yerleşen adaylar, sağlık alanında çocuk gelişimi, diyaliz, odyometri, patoloji laboratuvar teknikleri, fizyoterapi gibi bölümler yanı sıra bilgisayar destekli tasarım, aşçılık, sosyal hizmet, mimari restorasyon, grafik tasarımı ve uluslararası ilişkiler gibi popüler programları tercih ediyor. Baraj puanının olmaması nedeniyle, YKS’nin ilk basamağı olan Temel Yeterlilik Testi’nde (TYT) sadece Türkçe veya Matematik testlerinden birinden 0,5 net yapan adayların 2 yıllık ön lisans programlarına yönelik puanları hesaplanabiliyor. Ayrıca 4 yıllık lisans programları için de TYT puanının hesaplanabilmesi ve Alan Yeterlilik Testi’nde (AYT) ilgili testlerin herhangi birinden 0,5 net yapılması yeterli oluyor.

EĞİTİMCİLERDEN ÖNERİLER

Mahmut Özay’ın haberine göre, bu yıl da 179 aday eksi net ile üniversiteye yerleşti. Eksi netle kazanılan bölümlerin arasında diyaliz, patoloji laboratuvar teknikleri, fizyoterapi, odyometri gibi sağlık alanında yer alan programların yanında, bilgisayar destekli tasarım, çocuk gelişimi, aşçılık, sosyal hizmet gibi popüler alanlar yer alıyor. Eğitimcilerin bu konudaki önerileri ise dikkat çekiyor. İlk olarak, yarım net çıkarma zorunluluğu esnetilmeli ve o puanın hesaplanmasına temel oluşturan testlerin tamamından en az yarım net çıkarma şartı getirilmeli. Diğer bir öneri ise, öğrencinin puanının hesaplanmasına kaynaklık eden testlerden herhangi birinden yarım net çıkarmış olsa bile, eğer hesaplama kaynaklı testlerin toplam neti sıfırın altında ise o adaya puan hesaplanmamalı.