YKS Görevli Ücretleri Hesaplara Yatmaya Başladı

Eğitim
Sınav sırasında öğrenciler ve görevli bir öğretmen
Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonrası görevli personelin ücretleri, ÖSYM tarafından belirlenen tarihlerde hesaplara yatırılmaya başlandı.
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Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) maratonu, hafta sonu düzenlenen TYT, AYT ve YDT oturumlarının ardından başarıyla tamamlandı ve milyonlarca aday bu süreçte ter döktü. Görevlilerin merakla beklediği sınav görev ücretleri, ÖSYM tarafından banka hesaplarına yatırılmaya başlandı. Alınan göreve ve unvana göre değişen oturum başına brüt ve net ücret listesi netleşti.

SINAV GÖREV ÜCRETLERİ HESAPLARA AKTARILDI

Bina sınav sorumlusu için brüt 4 bin 164 TL, net 3 bin 508 TL ödenecek. Bina sınav sorumlusu yardımcısına brüt 2 bin 776 TL, net 2 bin 339 TL verilecek. Yardımcı engelli gözetmen de aynı tutarı alacak. Bina yöneticisi yani okul müdürü brüt 2 bin 637 TL, net 2 bin 222 TL elde edecek. Bina yönetici yardımcısına brüt 2 bin 360 TL, net bin 988 TL yatırılacak. Salon başkanı ve cezaevi salon başkanı brüt 2 bin 290 TL, net bin 929 TL kazanacak. Gözetmen ve cezaevi gözetmeni brüt 2 bin 221 TL, net bin 871 TL alacak. Yedek gözetmen içinse brüt bin 666 TL, net bin 403 TL ödeme yapılacak.

ÖDEME DURUMU GİS’TEN TAKİP EDİLİYOR

Sınavda görevli tüm personelin ödemelerinin bir hafta içinde tamamen tamamlanması bekleniyor. Öğretmenler, ödeme durumlarını ÖSYM Görevli İşlemleri Sistemi (GİS) üzerinden veya kişisel banka hesaplarından kontrol edebilir.

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