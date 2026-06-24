YKS Gözetmen Ücreti 2026 Ne Zaman Yatacak? Ödeme Tarihi ve Tutarı

20-21 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonrasında görev alan gözetmen, salon başkanı ve bina sınav sorumluları, ÖSYM tarafından ödenecek ücretlerin yatırılma tarihini araştırmaya başladı. Sınav görevlileri, hesaplarına aktarılacak tutarların ne zaman ve hangi miktarda ödeneceğini merak ediyor.

YKS GÖZETMEN ÜCRETİ ÖDEME TARİHİ BELLİ OLDU MU?

ÖSYM’nin düzenlediği YKS’nin ardından görevli olanlar, sınav parasının yatırılacağı günü beklemeye koyuldu. Gözetmen, salon başkanı, gözetmen yardımcısı ve bina sorumluları gibi pozisyonlarda yer alan kişilerin ücretleri, sınav takvimine bağlı olarak belirlenen tarihlerde hesaplara aktarılıyor.

SINAV GÖREVLİ ÜCRETLERİ MEMUR MAAŞ KATSAYISINA GÖRE BELİRLENİYOR

Milli Eğitim Bakanlığı ve ÖSYM tarafından yıl boyunca düzenlenen sınavlarda görev alanlara, sınav sonrası belirlenen miktarlarda ödeme yapılıyor. Görevli ücretleri, her yıl ocak ve temmuz aylarında memur maaş katsayıları dikkate alınarak güncelleniyor. Bu güncelleme kapsamında ÖSYM sınav görevli ücretleri 2026 yılı için de yeniden hesaplanacak.