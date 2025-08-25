YKS Sonuçları Açıklandı, Kontenjanlar Dolu

YKS TERCİH VE YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih ve yerleştirme sonuçlarını erişime sundu. ÖSYM Başkanı Ali Ersoy, sonuçların “ykssonuc.osym.gov.tr” adresinden sorgulanabileceğini bildirdi.

Yükseköğretim kurumlarına yönelik tercih süreci 1 Ağustos’ta başladı ve 13 Ağustos’ta sona erdi. Tercihlerin tamamlanmasının ardından ÖSYM, 2 yıllık ön lisans ile 4 yıllık lisans programlarına yerleştirme işlemlerini tamamladı. Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle ÖSYM’nin sonuç açıklama sisteminden öğrenebiliyor. Yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla üniversite kayıt süreci de netleşti. Kayıt işlemleri 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıt işlemleri ise 1-3 Eylül tarihleri arasında e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebilecek.

ÜNİVERSİTE KAYIT SÜREÇLERİ VE AÇIKLAMALAR

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, bu konu hakkında yaptığı değerlendirmelerde, “Kıymetli adaylarımız, 2025 YKS yerleştirme sonuçları belli oldu. Sonuçları ÖSYM’nin ‘ykssonuc.osym.gov.tr’ adresinden öğrenebilirsiniz. Sonuçların sizler, aileleriniz ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyor, her birinize ayrı ayrı üstün başarılar temenni ediyorum. Kıymetli kardeşlerim, üniversite kayıtları 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Üniversitelerin kurumsal sayfaları üzerinden yapılacak olan açıklama ve yönlendirmeleri takip etmeniz faydalı olacaktır” açıklamasında bulundu.

MÜHENDİSLİK VE ÖĞRETMENLİK PROGRAMLARINDA DOLULUK ORANI

Yükseköğretim Başkanı (YÖK) Erol Özvar’ın verdiği bilgiye göre, devlet üniversitelerinde toplam kontenjanların yüzde 99’u, ön lisans programlarının ise tamamı dolmuş durumda. Özvar, devlet üniversitelerindeki Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık ve Hukuk programlarının tümünün dolduğunu belirtirken, mühendislik programlarındaki doluluk oranının yüzde 97’yi aştığını, öğretmenlik programlarının ise yüzde 95 doluluk oranına ulaştığını ifade etti. Özvar ayrıca, “Yükseköğretim sisteminde istihdam odaklı başlattığımız dönüşüm kapsamında hayata geçirdiğimiz yapay zekâ, yeşil dönüşüm, sağlık ve tarımda dijital teknolojilere dayalı programlara adaylarımız büyük teveccüh gösterdi” diyerek, “3’ü lisans, 24’ü ön lisans olmak üzere bu yıl ilk kez açtığımız 27 programda tek bir kontenjan bile boş kalmadı” bilgisini paylaştı.

EK YERLEŞTİRME SÜRECİ DUYURULACAK

Yerleşemeyen adaylar için ek yerleştirme süreci ilerleyen günlerde ÖSYM tarafından açıklanacak.