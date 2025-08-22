YKS TERCİH SONUÇLARI BEKLENİYOR

“YKS tercih sonuçları açıklandı mı?” sorusu, arama motorlarında sıklıkla sorgulanan konular arasına girmiş durumda. YKS tercih dönemi sona erdi ve adaylar, artık gözlerini ÖSYM’ye çevirmiş durumda. Tüm adaylar, YKS sonuçlarının açıklanacağı tarihi sabırsızlıkla bekliyor. ÖSYM’nin resmi takviminde sonuçlar için kesin bir tarih verilmedi ancak geçmiş yılların deneyimi bu süreçte önemli ipuçları sunuyor.

GEÇMİŞ YILLARDAKİ SÜREÇLER

Geçmiş yıllara bakıldığında, üniversite yerleştirme sonuçları genellikle ağustos ayının son haftasında adaylarla buluştu. Bu yıl da benzer bir süreç bekleniyor. Üniversite kayıt işlemlerinin 1-5 Eylül tarihleri arasında yapılacağı düşünüldüğünde, sonuçların en geç 25-29 Ağustos tarihleri arasında açıklanması bekleniyor.

SONUÇLARA NASIL ERİŞİM SAĞLANACAK?

Sonuçlar açıklandığı an, adaylar yerleştirme sonuçlarına ulaşmak için ÖSYM’nin resmi sonuç sayfası olan sonuc.osym.gov.tr adresini kullanabilir. Buradan, T.C. kimlik numaraları ve ÖSYM şifreleri ile giriş yaparak sonuçlarına ulaşmaları mümkün. Ayrıca, ÖSYM’nin mobil uygulaması üzerinden de sonuçlara kolayca erişim sağlamak mümkün. Umarız tüm adaylar, emeklerinin karşılığını alır ve hayallerindeki üniversiteye yerleşir.