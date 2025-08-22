YKS Tercih Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

YKS TERCİH SONUÇLARI İÇİN MERAKLA BEKLENİYOR

“YKS tercih sonuçları açıklandı mı?” sorusu, arama motorlarında sıkça araştırılan konular arasında yer alıyor. YKS tercih süreci sona erdi ve bütün gözler ÖSYM’ye çevrilmiş durumda. Adaylar, YKS sonuçlarının bir an önce açıklanmasını bekliyor. ÖSYM’nin resmi takviminde sonuçların açıklanacağı tarih net bir şekilde belirtilmemiş olsa da, geçmiş yıllar bu konuda bazı ipuçları sağlıyor.

GEÇMİŞTEKİ SONUÇ AÇIKLAMA TARİHLERİ

Daha önceki yıllara bakıldığında, üniversite yerleştirme sonuçları genellikle ağustos ayının son haftasında erişime açıldı. Bu yıl da buna benzer bir takvimin olması bekleniyor. Üstelik, üniversite kayıtlarının 1-5 Eylül tarihleri arasında gerçekleşeceği düşünüldüğünde, sonuçların en geç 25-29 Ağustos arasında açıklanması ihtimali oldukça yüksek.

SONUÇLARA NASIL ERİŞİLİR?

Sonuçlar açıklandığında, adaylar yerleştirme sonuçlarını sorgulamak için ÖSYM’nin resmi sonuç sayfası olan sonuc.osym.gov.tr adresini kullanabilir. Buradan T.C. kimlik numaraları ve ÖSYM şifreleriyle giriş yaparak sonuçlarına ulaşmaları mümkün. Ayrıca, ÖSYM mobil uygulaması üzerinden de sonuçlara kolaylıkla erişim sağlanabilecek. Tüm adayların emeklerinin karşılığını almasını ve hayallerindeki üniversiteye yerleşmelerini umuyoruz.