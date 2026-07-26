YKS Tercihlerinde Yapay Zeka Etkisi

2026-YKS’de başarılı olan adaylar 29 Temmuz Çarşamba günü üniversite tercihlerini yaparken yapay zeka ve dijital dönüşüm odaklı programlara yönelecek. Yükseköğretim Kurulu bu yıl 16 yeni programı tercih kılavuzuna ekledi. Yapay zeka mühendisliği, siber güvenlik ve veri bilimi gibi alanlar öne çıkıyor.

YAPAY ZEKA VE DİJİTAL DÖNÜŞÜM MİLYONLARCA İŞ OLUŞTURACAK

Yapay Zeka Politikaları Derneği Başkanı Zafer Küçükşabanoğlu, teknolojinin yanı sıra mesleklerin de dönüştüğünü söyledi. Yapay zekanın rutin işleri otomatikleştirirken yeni meslekler ortaya çıkardığını belirtti. Küçükşabanoğlu, “Çalışmalar, yapay zeka ve dijital dönüşümün dünya genelinde milyonlarca yeni istihdam oluşturacağını gösteriyor.” dedi. Asıl sorunun yapay zeka ile çalışabilecek becerilere kimin sahip olacağı olduğunu vurguladı. Türkiye’nin güçlü mühendislik altyapısı ve genç nüfusuyla avantajlı olduğunu ancak nitelikli insan kaynağı gerektiğini ifade etti.

DİSİPLİNLER ARASI UZMANLIK ALANLARI ÖNE ÇIKACAK

Küçükşabanoğlu, klasik yapay zeka mühendisliğinin yanında disiplinler arası alanların hızla büyüyeceğini anlattı. Yapay zekanın uzay teknolojileri, iklim değişikliği ve çalışma hayatıyla etkileşimine dikkat çekti. Sosyoloji, psikoloji ve davranış bilimleri araştırmacılarına ihtiyaç artacağını belirtti. Yapay zekanın güvenli gelişimi için hukukçular ve siyaset bilimcilere de gereksinim duyulacağını söyledi. Şirketlerin adayın projelerine ve yapay zeka kullanımına odaklanacağını ifade etti. Gençlerin sertifika programlarına katılması ve proje geliştirmesi gerektiğini vurguladı.

YAPAY ZEKA ALANINDA İSTİHDAM KATLANARAK ARTACAK

Türkiye Yazılımcılar Federasyonu Genel Başkanı Mustafa Çalış, adayların en çok yapay zekayı merak ettiğini söyledi. Yeni lisans programlarının açılmasının dönüşümü eğitime yansıttığını belirtti. Yapay zekanın sağlıktan savunmaya her sektörde etkili olduğunu vurguladı. Çalış, “Bu alanda eğitim alacak gençler stratejik meslek gruplarında yer alacak.” dedi. Yapay zekanın yazılım mesleğini dönüştüreceğini ve en değerli yetkinliğin yapay zekayla üretmek olduğunu ifade etti. Bankalar, savunma sanayisi ve kamu kurumlarının yapay zeka uzmanı aradığını belirtti. Türkiye’de bu alandaki istihdamın katlanarak artacağını öngördü.