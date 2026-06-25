YKS ve LGS Soruları Sil Baştan Değişiyor

Eğitim
Bir el, kalemle boş bir kağıda yazı yazıyor
Bakan Yusuf Tekin, sınav sisteminde köklü değişiklikler olmayacağını ancak soru tiplerinin yenileneceğini duyurdu.
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sınav sisteminde köklü bir değişiklik olmayacağını ancak soru tiplerinin tamamen yenileneceğini açıkladı. Öğrenciler ve veliler uzun süredir değişiklik bekliyordu. Bakan’ın açıklamaları tartışmaları sonlandırdı.

SINAV SİSTEMİ AYNI KALIYOR

Bakan Yusuf Tekin, kamuoyundaki sorulara yanıt verdi. 2028 yılında sınav sistemi değişmeyecek. Sınavların işleyiş mekanizması aynen devam edecek. Öğrencilerin karşısına çıkacak soruların niteliği yenilenecek. Eski tip sorular yerine yeni nesil sorular gelecek.

SORU TİPLERİ KÖKTEN DEĞİŞİYOR

Bakan, “Değişecek olan tek şey soru tarzları olacak” dedi. Yeni müfredata uygun beceri temelli sorular sorulacak. Ezbere dayalı klasik sorular tamamen kalkıyor. Analitik düşünme ve problem çözme yetenekleri ölçülecek.

YENİ MÜFREDATA TAM UYUM SAĞLANACAK

“Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli” kapsamında içerikler güncellendi. Ders içerikleri sınav sorularının omurgasını oluşturacak. Müfredat dışı konular sınav havuzundan çıkarılacak. Yeni kazanımlar beceri odaklı sorularla ölçülecek.

ÖSYM YENİ SORU HAVUZU HAZIRLIYOR

Bakan, YKS sınavlarının ÖSYM tarafından yürütüldüğünü hatırlattı. ÖSYM, yeni müfredat doğrultusunda hazırlık yapıyor. Yepyeni bir soru havuzu oluşturulacak. Bu çalışma sınav maratonunu etkileyecek.

ÖĞRENCİLERE EZBERİ BIRAKIN ÇAĞRISI

Sınavların tamamen kalktığı yönündeki söylentiler sona erdi. Açıklama adaylara net bir mesaj veriyor. Ezber bırakılmalı mantık kavranmalı. 2028’deki LGS ve YKS maratonu için öğrenciler formül ezberlemek yerine konunun mantığına odaklanmalı. Okuduğunu anlama ve yorumlama becerileri ön plana çıkacak.

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