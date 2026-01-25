Yoğun Kar Yağışı İçin Acil Hazırlıklar Başlatıldı

ABD’DE YOĞUN KAR YAĞIŞI VE DONDURUCU SOĞUK UYARISI

ABD Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS) tarafından yapılan bildirimde, ülkenin büyük bir kısmının önümüzdeki günlerde yoğun kar yağışı ve “dondurucu soğuklar” ile karşı karşıya kalacağı açıklandı. Bu olumsuz hava koşullarına karşı yetkililer, vatandaşların evde kalmalarını öneriyor. Alışveriş merkezlerine akın eden Amerikalılar, marketlerdeki gıda ürünlerini hızla tüketiyor.

NEW YORK VE NEW JERSEY’DE RAFLAR BOŞALDI

New York ve New Jersey çevresindeki marketler, özellikle su, ekmek ve makarna gibi temel gıda maddelerine yapılan yoğun talep nedeniyle raflarının çoğunu boşaltıyor. Alışveriş yapanlar, arabalarını bu ürünler ile dolduruyor. Ülkedeki 10’dan fazla eyalette, söz konusu hava koşulları nedeniyle olağanüstü hal ilan edilirken, okullar da tatil edildi.

MARKETLER HAZIRLIKLARINI YAPIYOR

Zincir market grupları, beklenen olumsuz hava koşulları için hazırlık yapıyor. Gıda ürünlerinin yanı sıra, pil ve battaniye gibi temel ihtiyaç malzemelerinin tükenmemesi için ek önlem alındığı bildirildi.

HAVALİMANLARINDA ACİL DURUM ÖNLEMLERİ

New York ve New Jersey Liman İdaresi (PANYNJ), beklenen kar fırtınasına karşı John F. Kennedy, Newark Liberty ve LaGuardia uluslararası havalimanlarında ek personel ve kar temizleme ekipmanları ile acil durum operasyon merkezleri kurulduğunu duyurdu. PANYNJ yetkilileri, yolcuları uçuş iptalleri hakkında bilgilendirerek, uçuş durumlarını düzenli olarak kontrol etmelerini önerdi.