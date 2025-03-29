Yoğun Sis, Ulaşımı Olumsuz Etkiledi

ÇANAKKALE BOĞAZI’NDA YOĞUN SİS ETKİSİNİ ARTIRIYOR

Sabah saatlerinde Çanakkale Boğazı’nda artan yoğun sis, hem deniz hem de kara ulaşımında büyük aksamalara yol açıyor. Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü, çift yönlü transit gemi geçişlerini geçici olarak durduruyor ve kaptanlara telsiz anonslarıyla uyarılar yapıyor.

FERİBOT SEFERLERİ İPTAL OLDU

Çanakkale-Eceabat, Çanakkale-Kilitbahir ve Lapseki-Gelibolu hatlarında seferler, yoğun sis nedeniyle geçici olarak iptal edildi. İskelelerde bekleyen vatandaşlar, hava koşulları ile ilgili yetkililerin duyurularını takip etmeleri konusunda uyarıldı.

ULAŞIM NORMALE DÖNDÜĞÜNDE

Yetkililer, sisin etkisinin kaybolmasının ardından gemi geçişleri ve feribot seferlerinin yeniden başlayacağını duyuruyor. Yolcular, hava durumuna göre hareket etmeleri gerektiği konusunda bilgilendiriliyor.

METEOROLOJİ UYARISI

Meteoroloji yetkilileri, sabah saatlerinde sisli havanın devam edebileceğini ve görüş mesafesinin düşmesinin ulaşımda aksamalara yol açabileceğini bildiriyor. Sürücüler ve deniz ulaşımını kullananlar, sisli havada dikkatli olmaları konusunda uyarılıyor.