YÖK: 400 Bin Yabancı Öğrenci Yerleşmedi

YÖK’TEN AÇIKLAMA

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), sosyal medyada yer alan “ÖSYM’nin Afrika, Orta Doğu ve Afganistan’dan gelen 400 bin öğrenciyi sınavsız üniversitelere yerleştirerek Türk öğrencileri mağdur ettiği” iddiasına ilişkin bir açıklama yaptı. YÖK’ün açıklamasında bu iddiaların kesinlikle asılsız olduğu ve dezenformasyon içerdiği vurgulandı. YÖK Başkanı Erol Özvar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Bazı sosyal medya paylaşımlarında yer alan ‘ÖSYM’nin Afrika, Orta Doğu ve Afganistan’dan gelen 400 bin öğrenciyi sınavsız üniversitelere yerleştirerek Türk öğrencileri mağdur ettiği’ iddiası tamamen asılsızdır ve dezenformasyon içermektedir.” diye belirtti.

ULUSLARARASI ÖĞRENCİLERİN KABULÜ

Açıklamada, uluslararası öğrencilerin Türkiye’de Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile değil, Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (TR-YÖS) ve uluslararası geçerliliği olan sınav sonuçlarıyla yerleştiği ifade edildi. Bu öğrencilerin YKS kontenjanlarını kullanmadığına ve yalnızca Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının YKS’ye başvurabildiğine dikkat çekildi. Üniversitelerde uluslararası öğrencilere ayrılan kontenjan oranının her program için ayrı ayrı belirlendiği ve bu oranın toplam öğrenci sayısının yüzde 5 civarlarında olduğu belirtildi. Kontenjanlar, üniversitelerin teklifi ve Yükseköğretim Kurulu’nun onayı ile oluşturuluyor. Uluslararası öğrencilerin kabulü, üniversitelerin onayladığı uluslararası sınavlar ile TR-YÖS puanları doğrultusunda sağlanıyor.

MEZUNLARIN ÜLKE DOSTLUĞU

Erol Özvar, Türkiye’de öğrenim gören bu öğrencilerin, ülkeler arası dostluk köprüleri kurmaları bakımından büyük önem taşıdığını vurguladı. Özvar, “Bugün 194’ü bulan ülkede Türk üniversitelerinden uluslararası mezunlarımız bulunmaktadır. Bu kimseler ülkemizde edindikleri bilgi ve becerilerini, kendi ülkeleriyle ilişkilerimize olumlu katkı sağlayacak şekilde geleceğe taşımışlardır.” dedi. Ayrıca, kamuoyunun, resmi kurumların şeffaf biçimde paylaştığı bilgilere güvenmesi gerektiğini ve ülkenin eğitim sistemine zarar verebilecek asılsız iddialara itibar edilmemesinin önemine işaret etti.