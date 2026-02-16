YÖK Başkanı Özvar Açıklamalarda Bulundu: Kontenjan Azaltılan Bölümler Belirlendi

YÖK BAŞKANI’NDAN HUKUK PROGRAMLARIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Özvar, hukuk programlarına yönelik önemli bir açıklamada bulundu. 2026 yılında hukuk programlarındaki kontenjanların, 2025’te devlet üniversitelerinde gözlemlenen düşüşe paralel bir azalma ile uygulanacağını duyurdu.

HUKUKUN YANINDA DİĞER PROGRAMLARDA DA AZALMA OLACAK

Özvar, “Başta hukuk, psikoloji, eczacılık, diş hekimliği ve mimarlık olmak üzere bazı programların kontenjanları vakıf üniversitelerinde de değişen oranlarda azaltılacak.” ifadesinde bulundu. 2025 YKS kontenjanlarında devlet üniversitelerindeki hukuk programında yaklaşık yüzde 45 oranında bir düşüş yaşandığı gözlemlenmişti.