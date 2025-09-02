YÖK Başkanı Özvar’dan Kayıt Açıklaması!

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANI AÇIKLAMADA BULUNDU

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, üniversite e-kayıt süreci hakkında değerli bilgiler paylaştı. 1 Eylül itibariyle başlayan kayıtların önemini vurguladı.

KAYIT SÜRESİ VE E-KAYIT TARİHLERİ

YÖK Başkanı Özvar, yaptığı açıklamada “Kayıtlar 5 Eylül’e kadar sürecek; e-kayıtlar ise 3 Eylül’e kadar açık olacak. Müstakbel öğrencilerimiz, yoğun emek ve gayretlerinizin karşılığında alın terinizle kazandığınız programlara kaydınızı yaptırmanızı ve elde ettiğiniz fırsatı iyi değerlendirmenizi öneriyorum. Sizleri üniversitelerimizde, aramızda görmek bizler için büyük bir mutluluk olacak” dedi. Bu süreç, öğrencilerin gelecekleri için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.