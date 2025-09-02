Gündem

YÖK Başkanı Özvar’dan Kayıt Açıklaması!

yok-baskani-ozvar-dan-kayit-aciklamasi

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANI AÇIKLAMADA BULUNDU

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, üniversite e-kayıt süreci hakkında değerli bilgiler paylaştı. 1 Eylül itibariyle başlayan kayıtların önemini vurguladı.

KAYIT SÜRESİ VE E-KAYIT TARİHLERİ

YÖK Başkanı Özvar, yaptığı açıklamada “Kayıtlar 5 Eylül’e kadar sürecek; e-kayıtlar ise 3 Eylül’e kadar açık olacak. Müstakbel öğrencilerimiz, yoğun emek ve gayretlerinizin karşılığında alın terinizle kazandığınız programlara kaydınızı yaptırmanızı ve elde ettiğiniz fırsatı iyi değerlendirmenizi öneriyorum. Sizleri üniversitelerimizde, aramızda görmek bizler için büyük bir mutluluk olacak” dedi. Bu süreç, öğrencilerin gelecekleri için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

ÖNEMLİ

Dünya

Maduro: “ABD, 1200 Füze İle Savaş Gemileri Venezuela’yı Hedef Aldı”

Venezuela lideri Nicolas Maduro, Karayipler'deki sekiz ABD savaş gemisinin ülkesini tehdit ettiğini belirterek, bu durumu "kanlı bir tehdit" ve "uluslararası suç" olarak tanımladı.
Sürmanşet

Audi, ABD’de 2 Milyon Araç Hedefliyor

Audi, 2025 hedefi olarak 1,7-1,8 milyon araç satışı öngörüyor. ABD'deki satışlarını artırmak için yeni bir üretim tesisi açmayı planlıyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.