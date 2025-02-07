YÖK Başkanı: Yazılım Ve Yapay Zeka Revaçta

YÜKSEKÖĞRETİM TOPLANTILARI TAMAMLANDI

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Galatasaray Üniversitesi Aydın Doğan Konferans Salonu’nda düzenlenen “2030’a Doğru Yükseköğretim Vizyonu Toplantısı”na katıldı. Özvar, toplantıların 6’ncı ve sonuncusunun Marmara Bölgesi’ndeki 34 üniversiteyle İstanbul’da yapıldığını aktardı. Toplantı sonrasında oluşturulacak raporun üniversitelere sunulacağını ifade etti.

YÜKSEKÖĞRETİMDE KÜRESELLEŞME VURGUSU

Özvar, 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren yüksek öğretimin, sınırlı kesime hitap eden seçkinci bir kurum olmanın ötesine geçerek, toplumun daha geniş kesimlerine ulaşmaya başladığını söyledi. Bu durumun, sürecin dünya genelinde küreselleşmesine öncülük ettiğini ifade etti.