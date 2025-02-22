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YÖK İmamoğlu’nun Diplomasını İptal Etti Mi?

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DIPLOMA İDDİALARI ÜZERİNE SORUŞTURMA BAŞLATILDI

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı olarak ön seçimde tek aday olan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, üniversite diplomasının sahte olduğu yönünde ciddi bir iddia ortaya atılmış ve bu gerekçe ile “resmi belgede sahtecilik” soruşturması başlatılmıştı. Bu soruşturma sonrasında, sosyal medyada “İmamoğlu’nun diplomasını YÖK iptal etti” şeklindeki iddialar hızla gündeme gelmeye başladı.

CHP’Lİ VEKİLDEN AÇIKLAMA GELDİ

İddiaların hızla yayılmasıyla birlikte, CHP’li 28. Dönem İstanbul Milletvekili Avukat Turan Taşkın Özer’den açıklama yapıldı. Özer, sosyal medya platformunda şu ifadeleri paylaştı: “İBB Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu’nun üniversite diplomasının YÖK tarafından iptal edildiği bilgisi doğru değildir. Çünkü YÖK’ün diploma iptal etme gibi bir yetkisi yoktur. Yalan haberler ve manipülasyonlara karşı kamuoyunu uyarıyorum.” Bu açıklama, kamuoyundaki tartışmaların aydınlatılması açısından önemli bir adım oldu.

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