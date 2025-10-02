YÖK’ten Üniversitelere Yeni Mezuniyet Düzenlemesi

UNIVERSİTELERDE DEĞİŞİKLİKLER YOLDA

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, “2030’a Doğru Türk Yükseköğretiminin Yol Haritası” lansmanında üniversitelerde gerçekleştirilecek kapsamlı değişikliklerin müjdesini verdi. Ders programları ile kontenjan politikaları gibi birçok alanda reform yapılacağına dikkat çekti.

DERS YÜKÜ HAFİFLEŞİYOR, PROJE TEMELLİ EĞİTİM GELİYOR

Özvar, lisans programlarının ders yükünün azaltılacağını ve öğrencilerin araştırma temelli öğrenme modelleri sayesinde daha üretken hale geleceğini aktardı. Yeni sistem, proje geliştirmeye olanak tanıyan esnek yapılar içerecek.

3 YILDA MEZUNİYET FIRSATI

YÖK Başkanı, “Dileyen ve şartları yerine getiren öğrencilerin 3 yılda mezuniyetinin önünü açan düzenleme de gündemde” diyerek Avrupa’daki yükseköğretim standartlarıyla uyumlu bir model oluşturulmasının amaçlandığını belirtti.

YAZ OKULU ESNEKLEŞİYOR

Özvar, yaz okullarının sadece başarısız olunan dersler için değil, bir sonraki dönem alınabilecek dersler için de kullanılabileceğini belirtirken, öğrencilerin akademik planlamalarını daha özgürce yapabileceğini vurguladı.

AKTS SİSTEMİ GÖZDEN GEÇİRİLECEK

Mevcut sistemde dört yıllık mezuniyet için gerekli olan 240 AKTS’nin yeniden değerlendirileceğini açıklayan Özvar, Avrupa’da 180 kredi ile mezun olma imkânına dikkat çekerek sürenin kısaltılabileceğini ifade etti.

KONTENJAN POLİTİKASI YENİDEN BELİRLENİYOR

Özellikle sağlık alanındaki bölümler için kontenjanların gözden geçirileceğini belirten Özvar, devlet üniversitelerinde alınan kararların vakıf üniversitelerinde de uygulanacağını duyurdu. Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Öğrencilerimizi yalnızca teorik bilgiyle değil, beceri ve yetkinliklerle donatmak; onları hayatın, bilimin ve mesleğin gerçekleriyle daha erken buluşturmak en temel önceliğimiz” ifadelerini kullandı.