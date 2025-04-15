YÖK Yeni ‘Yapay Zeka’ Programları Açıyor!

TÖRENDE YER ALAN İSİMLER

Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşen törende; Malatya Valisi Seddar Yavuz, İnönü Vakfı Başkanı Gülsüm Bilgehan, birçok üniversite rektörü, akademisyen ve davetliler bir araya geldi.

DEPREM SONRASI DESTEKLER

6 Şubat’taki depremlerin ardından Malatya’daki iki üniversitenin büyük zarar gördüğünü aktaran Özvar, “Deprem bölgesindeki öğrencilere yüzde 25 ek kontenjan sağladık. Özel öğrencilik ve kayıt dondurma gibi haklar da tanındı. Ayrıca, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya’da görev yapan akademik personelin geliştirme ödeneği oranı 18 ay süreyle yüzde 250’ye çıkarıldı. YÖK olarak bütün imkanlarımızla depremzede üniversitelerimizin yanındayız” ifadelerini kullandı. Özvar, İsrail’in Gazze’deki saldırılarına dikkat çekerek, eğitimlerini yarım bırakmak zorunda kalan öğrencilere kapılarını açtıklarını belirtti. “Gazze’den gelen öğrencilerimiz Türkiye’de eğitimlerine devam ediyor. Sudan’daki iç karışıklıklar nedeniyle eğitimini sürdüremeyen öğrenciler, Malatya, Niğde ve Konya’daki üniversitelerde misafir ediliyor. Aynı zamanda Suriye’den gelen öğrenciler de benzer şekilde üniversitelerimizde ağırlanıyor,” dedi. Ayrıca, üniversitelerinden atılma riski taşıyan ya da atılmış olan uluslararası bilim insanları ve öğrenciler için Türkiye’nin güvenli bir liman olduğunu vurguladı.

Kuspleğinde geleceğin mesleklerine yönelik planlarını da paylaşan Özvar, yapay zekâ odaklı programların 20 üniversitede açıldığını, bu yıl itibarıyla bu sayının 80’e çıkarılacağını duyurdu. “Ayrıca tarım ve sağlıkta dijitalleşmeye yönelik yeni lisans ve ön lisans programlarını da devreye alacağız. İnönü Üniversitesi’nden de bu alanda öncü çalışmalar bekliyoruz” diyerek üniversiteleri bu yeni döneme hazırlanmaları konusunda teşvik etti.