Yol Çöktü, İGDAŞ Devrede; Cadde Kapalı

İstanbul’un Sarıyer ilçesi Maslak bölgesinde, sabah saatlerinde gerçekleşen yol çökmesi büyük bir paniğe yol açtı. Eski Büyükdere Caddesi’nde meydana gelen olay, doğalgaz sıkışması sebebiyle oluşan küçük çaplı bir patlamayla daha da ciddi bir hale geldi. Güvenlik gerekçesiyle cadde trafiğe kapatılırken, bölgede İGDAŞ, İBB, itfaiye ve polis ekipleri tarafından çalışmalar devam ediyor.

OLAYIN SEBEBİ NEDİR?

Olay, 3 Mayıs 2025 sabahı saat 02:41’de Sarıyer Maslak’taki Eski Büyükdere Caddesi’nde meydana geldi. İGDAŞ ekipleri, doğalgaz hattındaki sızıntıyı önlemek adına bölgedeki gaz akışını kesti. Patlamanın ardından, gaz tahliye çalışmalarını tamamlayan ekipler, hattaki hasarın onarımı için detaylı bir çalışma başlattı. Yetkililer, doğalgaz sıkışmasının çökmenin asıl sebebi olup olmadığını araştırıyor.

CADDE TRAFİĞE KAPANDI

Çökme olayının ardından Eski Büyükdere Caddesi, hem araç hem de yaya trafiğine kapatıldı. İstanbul’un yoğun caddelerinden biri olan bu yolun kapanması, sabah saatlerinde trafik akışını olumsuz şekilde etkiledi. İBB ekipleri, bölgedeki güvenlik önlemlerini alarak vatandaşları alternatif yollara yönlendirmekte. Sürücülere, Maslak ve çevresinde Seyrantepe ya da Levent yönünü kullanmaları öneriliyor.