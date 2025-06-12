Yolcu Sigara İçti, Uçak Acil İniş Yaptı

Olayın Gelişimi

Edinilen bilgilere göre, SunExpress’e ait TC-SPA kuyruk tescilli Boeing 737-800 tipi uçak Stockholm seferini gerçekleştirmek amacıyla Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan havalandı. Uçak, Almanya Hava Sahası üzerinde ilerlerken, bir yolcu sigara içmeye başladı. Kabin ekipleri bu durumu fark ederek yolcuyu uyardı ve hemen pilotla iletişime geçti.

Pilotun Tepkisi

Olay sonrası pilot, Almanya Berlin Havalimanı Hava Trafik Kontrolörü ile irtibata geçerek durumu anlattı ve acil iniş izni istedi. Uçak, sorunsuz bir şekilde Berlin Havalimanı’na iniş yaptı. İnişin ardından, kural dışı hareket eden yolcu, Alman polisi tarafından uçağı terk etmeye zorlandı.

Seferin Devamı

Uçağın yakıt ikmali tamamlandıktan sonra, yolcuları ve kabin ekibini yeni bir sorunla karşılaşmadan Stockholm’a ulaştırmak üzere seferine devam etti. Uçuş, normal seyrine devam ederek planlanan rotasında ilerledi.