Yolda Akaryakıt Sızdı Ve Kayganlaştı

İSTANBUL’DA YOL KAYGANLAŞTI

İstanbul’un Üsküdar ilçesinde, Kandilli Mahallesi Rasathane Caddesi üzerinde, bir İETT otobüsünden dökülen mazot yüzünden yol kaygan bir hale geldi. Kayganlaşan yolda araçlar, yaşanan kayıptan dolayı fren tutmakta zorlanınca, çok sayıda araç peş peşe kazalara karıştı.

KAZALARDA CAN KAYBI YA DA YARALANMA YOK

Kazalarda ölü veya yaralı olayı yaşanmadı. Ancak araçlarda ciddi maddi hasarlar meydana geldi. Olayın ardından gereken temizlik çalışmaları yapılarak cadde, yeniden trafiğe açıldı. Durumun ciddiyeti üzerine polis ekipleri, kaza ile ilgili inceleme başlattı.