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Yolda Bulunan Bebek Annesinin Öldüğü Anlaşıldı

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HABERİN DETAYLARI

Ulusal basında yayımlanan habere göre, Santa Elena eyaletinde yer alan Atahualpa ve Ancon Mahallesi’nde bir kişi, trafikte seyrek olan bir yolda emekleyen 9 aylık bir bebek buluyor. Bu durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen Ekvador Ulusal Polisi’ne bağlı operasyonel birimler, çevrede bulunan cesedin bebeğin annesine ait olduğunu belirliyor.

CİNAYETİN ARAŞTIRMASI

Yapılan incelemelerin sonucunda, 9 aylık bebeğin annesi 28 yaşındaki Rosa Yanina Vargas’ın silahlı saldırıyla yaşamını yitirdiği doğrulanıyor. Bu trajik olay, bölgedeki güvenlik endişelerini bir kez daha gündeme getiriyor.

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