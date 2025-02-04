Yolda Bulunan Bebek Annesinin Öldüğü Anlaşıldı

HABERİN DETAYLARI

Ulusal basında yayımlanan habere göre, Santa Elena eyaletinde yer alan Atahualpa ve Ancon Mahallesi’nde bir kişi, trafikte seyrek olan bir yolda emekleyen 9 aylık bir bebek buluyor. Bu durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen Ekvador Ulusal Polisi’ne bağlı operasyonel birimler, çevrede bulunan cesedin bebeğin annesine ait olduğunu belirliyor.

CİNAYETİN ARAŞTIRMASI

Yapılan incelemelerin sonucunda, 9 aylık bebeğin annesi 28 yaşındaki Rosa Yanina Vargas’ın silahlı saldırıyla yaşamını yitirdiği doğrulanıyor. Bu trajik olay, bölgedeki güvenlik endişelerini bir kez daha gündeme getiriyor.