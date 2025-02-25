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Yönetmen Sinan Çetin İfade Verecek

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İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI SORUŞTURMA AÇTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ünlü yönetmen Çetin hakkında, Sarıyer’deki arsası üzerine 4-5 kaçak yapı yaptırdığına dair gelen ihbarlar üzerine bir soruşturma başlatıyor. Bu süreç, “Boğaziçi İmar Yasasına aykırılık” ve “imar kirliliğine neden olma” suçlamaları çerçevesinde ilerliyor.

ÇETİN YARIN SAVCILIĞA ÇAĞRILDI

Soruşturma kapsamındaki gelişmelere göre, Çetin’in yarın savcılığa çağrıldığı bildiriliyor. Ünlü yönetmenden, konuya ilişkin ifade vermesi isteniyor.

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