Yoshi Enomoto Türkiye’den Ayrılıyor

YÜKSEK LİSANS İÇİN TÜRKİYE’YE GELİŞİ

Japon sosyal medya fenomeni Yoshi Enomoto, Türkiye’de 7 yıldır yaşamaktadır. 2015 yılında ODTÜ’de 6 aylık bir değişim programıyla Türkiye’ye gelen Enomoto, bu süre zarfında çok sevdiği Ülkemiz’de daha uzun süre kalabilmek amacıyla yüksek lisans eğitimi için İstanbul’a yerleşme kararı aldı.

TÜRKİYE’DEN AYRILMAK ZORUNDA OLDUĞUNU DUYURDU

Sosyal medya hesapları üzerinden Türk kültürü, Türk yemekleri ve Türkçe’yi tanıtan içerikler paylaşan Enomoto, çok sevdiği Türkiye’den ayrılmak zorunda olduğunu açıkladı. Oturma izni başvurusunun reddedildiğini belirten Yoshi, “7 yıldır yaşadığım, ülkem olarak gördüğüm Türkiye’den ayrılmak zorundayım. Aşk böyle bir şey sevsen de sevilmezsen olmuyor.” şeklinde ifadelerde bulundu. Maddi ve manevi destek verenlere teşekkür eden Enomoto, “Çok üzülüyorum, ağlıyorum ama hala aşığım. Yaşasın Türkiye.” diye ekledi.

SÜRESİZ OTURMA İZNİ HAYALİ

Yoshi, 8 yıl üst üste oturma izni aldığında süresiz oturum başvurusu yapma fırsatına sahip olacağını kaydetti. “Onu alabilmek büyük hayalimdi. Şimdi bu sonuçla 7 yılım boşa gitti. Yeni oturumu alsam da yine 0’dan başlayacak. Yoksa başka bir yoldan burada kalmayı denebilirim, aşığım sonuçta.” açıklamasında bulundu.