Yoshi Enomoto Türkiye’ye Veda Ediyor

Yoshi Enomoto’nun Türkiye Serüveni

Japon sosyal medya fenomeni Yoshi Enomoto, 7 yıldır Türkiye’de yaşamaktadır. 2015 yılında 6 aylık değişim programıyla Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde eğitim alırken Türkiye’yi çok sevdi ve burada daha uzun kalabilmek adına yüksek lisans eğitimi için İstanbul’a gelerek Türkiye’ye yerleşmeye karar verdi.

TÜRKİYE’DEN AYRILMAK ZORUNDA KALIYOR

Sosyal medya platformlarında Türkçe’yi, Türk mutfağını ve kültürünü tanıtan içerikler üreten Enomoto, sosyal medya hesabında Türkiye’den ayrılmak zorunda kalacağını açıkladı. Oturma izni başvurusunun reddedildiğini belirten Yoshi, “7 yıldır yaşadığım, ülkem olarak gördüğüm Türkiye’den ayrılmak zorundayım. Aşk böyle bir şey, sevsen de sevilmezsen olmuyor.” şeklinde konuştu. Kendisine maddi ve manevi destek veren herkese teşekkür eden Yoshi, “Çok üzülüyorum, ağlıyorum ama hala aşığım. Yaşasın Türkiye.” ifadelerini kullandı.

BEKLEDİĞİ OTURUM İZNİNİ ALAMADIKTAN SONRA

Yoshi, 8 yıl boyunca üst üste oturma izni aldığı takdirde süresiz oturma başvurusu gerçekleştirmeyi hayal ettiğini dile getirdi. Ancak, mevcut durum sonucunda “Şimdi bu sonuçla 7 yılım boşa gitti. Yeni oturumu alsam da yine 0’dan başlayacak. Yoksa başka bir yoldan burada kalmayı denebilirim, aşığım sonuçta.” ifadelerini kullandı.