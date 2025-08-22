Yoshi Enomoto Türkiye’ye Veda Ediyor

JAPON FENOMEN TÜRKİYE’DEN AYRILIYOR

Japon sosyal medya fenomeni Yoshi Enomoto, Türkiye’deki yedinci yılını dolduruyor. 2015 yılında 6 aylık bir değişim programı çerçevesinde ODTÜ’de eğitim alırken, Türkiye’yi çok sevdiği için yüksek lisans eğitimi almak üzere İstanbul’a gelme kararı aldı ve Türkiye’ye yerleşti.

TÜRKİYE’DEN AYRILMAK ZORUNDA KALDIĞINI DUYURDU

Yoshi, sosyal medya hesaplarından Türk kültürü, yemekleri ve diline dair içerikler paylaşarak takipçileriyle Türkiye sevgisini paylaşıyor. Ancak, yaptığı son açıklamada çok sevdiği Türkiye’den ayrılmak zorunda kaldığını belirtti. Oturma izni başvurusunun reddedildiğini ifade eden Yoshi, “7 yıldır yaşadığım, ülkem olarak gördüğüm Türkiye’den ayrılmak zorundayım. Aşk böyle bir şey sevsen de sevilmezsen olmuyor.” diyerek duygularını paylaştı. Ayrıca kendisine maddi ve manevi destek olan herkese teşekkür etti ve “Çok üzülüyorum, ağlıyorum ama hala aşığım. Yaşasın Türkiye.” sözlerini ekledi.

BÜYÜK HAYALİ GÖZ AĞRISI OLDU

Yoshi, 8 yıl üst üste oturma izni alması durumunda süresiz oturum başvurusu yapabileceğini ifade etti. “Onu alabilmek büyük hayalimdi. Şimdi bu sonuçla 7 yılım boşa gitti. Yeni oturumu alsam da yine 0’dan başlayacak. Yoksa başka bir yoldan burada kalmayı denebilirim, aşığım sonuçta.” diyerek geleceği ile ilgili kaygılarını dile getirdi.