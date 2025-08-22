Yoshi Enomoto Türkiye’ye veda ediyor

JAPON FENOMENİN TÜRKİYE HİKAYESİ

Japon sosyal medya fenomeni Yoshi Enomoto, 7 yıldır Türkiye’de yaşamını sürdürüyor. 2015 yılında 6 aylık bir değişim programıyla ODTÜ’de eğitim alan Enomoto, Türkiye’yi çok sevdiği için yüksek lisans eğitimi almak amacıyla İstanbul’a geldi ve burada kalmaya karar verdi.

TÜRKİYE’DEN AYRILMAK ZORUNDA KALDIĞINI DUYURDU

Sosyal medya hesabında Türk kültürünü, Türk yemeklerini ve Türkçe’yi tanıtan video içerikler paylaşan Yoshi, Türkiye’den ayrılmak zorunda olduğunu açıkladı. Oturma izni başvurusunun reddedildiğinin bilgisini veren Enomoto, “7 yıldır yaşadığım, ülkem olarak gördüğüm Türkiye’den ayrılmak zorundayım. Aşk böyle bir şey sevsen de sevilmezsen olmuyor.” şeklinde duygu dolu bir paylaşımda bulundu. Kendisine maddi ve manevi destek veren tüm kişilere teşekkür eden Yoshi, “Çok üzülüyorum, ağlıyorum ama hala aşığım. Yaşasın Türkiye.” sözlerini ekledi.

BÜYÜK HAYALİNDEN YETİŞTİĞİNİ PAYLAŞTI

Yoshi, 8 yıl üst üste oturma izni aldığında süresiz oturum başvurusunda bulunabileceğini ifade etti. “Onu alabilmek büyük hayalimdi. Şimdi bu sonuçla 7 yılım boşa gitti. Yeni oturumu alsam da yine 0’dan başlayacak. Yoksa başka bir yoldan burada kalmayı denebilirim, aşığım sonuçta.” diyerek hayal kırıklığını aktardı.