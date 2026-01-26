Youssef En-Nesyri’nin Juventus Transferi Son Anda İptal Oldu

youssef-en-nesyri-nin-juventus-transferi-son-anda-iptal-oldu

FENERBAHÇE SANTRFORU EN-NESYİRİ’NİN TRANSFERİ İPTAL OLDU

Fenerbahçe’nin forvet oyuncusu Youssef En-Nesyri’nin Juventus’a geçişi beklenirken, Faslı futbolcunun Serie A temsilcisine transferi son anda iptal oldu. Juventus’un futbol strateji direktörü Giorgio Chiellini, Napoli ile oynadıkları maç öncesinde yaptığı açıklamada, En-Nesyri ile transfer görüşmelerinin askıya alındığını ifade etti.

ŞÜPHELERE DİKKAT ÇEKTİ

Chiellini, “Oyuncu ile görüşmeye gittik. Transferin formülü hakkında bazı şüphelerini dile getirdi, bu yüzden bizim için şu anda görüşmeler sona erdi. Onu doğrudan satın alamayız ve almak da istemiyoruz” şeklinde konuştu. 41 yaşındaki İtalyan teknik adam, “Önümüzdeki birkaç gün içinde herhangi bir gelişme veya başka fırsatlar olup olmadığını göreceğiz. Şu an için bu transfer kapandı” yorumunu yaptı.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

