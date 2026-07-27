YouTube Türkiye’de En Çok Aranan: Taşacak Bu Deniz

Google, 2024’ün ilk altı ayında Türkiye ve dünya genelinde YouTube’da en çok yapılan aramaları kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan veriler yerli dizilerin listeye damga vurduğunu gösterdi. Ocak-Haziran dönemi arama trendlerinde ilk 10 içeriğin beşini diziler oluşturdu.

İLK SIRADA TAŞACAK BU DENİZ VAR

Zirvede Taşacak Bu Deniz bulunuyor. Ardından Yeraltı, Şarkılar ve Manifest geliyor. Uzak Şehir, Minecraft ve Sevdiğim Sensin de listede. Eşref Rüya ve Araba sıralamada yer aldı.

YÜKSELİŞTEKİ SORGULAR BELLİ OLDU

Geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında şarkılar popülerliğini korudu. Uzak Şehir, Minecraft ve Eşref Rüya da istikrarlı kaldı. En fazla artış gösteren sorgular Daha 17, Kabe’de hacılar hu der Allah ve Survivor oldu. Delikanlı ve Daha İyi de yükselişe geçti.

KÜRESEL LİSTELERDE TÜRK ETKİSİ GÖRÜLDÜ

Dünya genelinde en çok arananlar İngilizce terimler oldu. Song, Movie, Video, Songs ve DJ zirvede yer aldı. Yükselişteki sorgular listesinde Türk yapımları dikkat çekti. Yeraltı, Sevdiğim Sensin ve Bairan song küresel listede çıkış yakaladı. TikTok mashup ve 2026 Trending music de listedeydi. Türkiye dizi ve film ihracatıyla küresel trendlere yön veriyor. YouTube arama verileri de bu etkiyi teyit ediyor.