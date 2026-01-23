YouTube Üzerinden 14 Milyon Lira Dolandırıcılık: 8 Kişi Tutuklandı

Kayseri’de Siber Suçlarla Mücadele Ekiplerinden Önemli Operasyon

Kayseri’de İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi, bir yurttaşın 756 bin lira dolandırıldığı ihbarını değerlendirerek harekete geçti. Yapılan detaylı incelemeler sonucunda, dolandırıcılık faaliyetlerinin YouTube üzerinden ‘görev adı altında yatırım’ yapmak suretiyle gerçekleştirildiği tespit edildi.

14 MİLYON 825 BİN LİRA HAKSIZ KAZANÇ

Yapılan araştırmalarda, bu yöntemle Türkiye genelinde çok sayıda kişinin dolandırılarak toplamda 14 milyon 825 bin 736 lira haksız kazanç elde edildiği belirlendi. Teknik ve fiziki takipler sonucunda Diyarbakır, İstanbul, Şanlıurfa ve Adıyaman illerinde 29 şüpheli gözaltına alındı.

8 ZANLI TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde gerçekleştirilen aramalar sonucunda çok sayıda banka kartı ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan 8’i tutuklanırken, 10 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı ve 11 kişi ise savcılık tarafından salıverildi.