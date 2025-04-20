Yozgat’ta Şüpheli Araçta Tabanca Bulundu

YERKÖY’DE ŞÜPHELİ ARAÇ DURDURULDU

Yozgat’ın Yerköy ilçesinde, yapılan rutin yol kontrolü sırasında şüpheli bir araç durduruldu ve bu durum güvenlik güçlerini geniş kapsamlı bir operasyon yapmaya yönlendirdi. Araçta bulunan S.E., M.İ., H.K., E.K. ve A.A. isimli şahısların üzerlerinde ve iki ayrı lokasyonda gerçekleştirilen aramalarda dikkat çekici sonuçlar elde edildi.

UYUŞTURUCU VE SİLAH BULGULARI

Gerçekleştirilen aramalarda toplam 2 gram metamfetamin, iki adet uyuşturucu kullanım aparatı, bir tabanca, bir şarjör, yedi adet fişek, bir balta ve üç bıçak bulundu. Olayla alakalı olarak başlatılan adli soruşturmanın tüm yönleriyle devam ettiği belirtiliyor. Şüphelilerin bağlantıları araştırılırken, ele geçirilen materyallerin kriminal inceleme için gönderildiği ifade ediliyor.